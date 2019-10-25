حاكم الشارقة يلتقي الهيئة العلمية لـ«الشارقة الألكسو»

المصدر: الشارقة- البيان

التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، في مقر مجمع اللغة العربية بالشارقة أعضاء الهيئة العلمية لجائزة الشارقة الألكسو للدراسات اللغوية والمعجمية.

وفي مستهل اللقاء تقدم صاحب السمو حاكم الشارقة بالشكر لأعضاء الهيئة العلمية على جهودهم، خلال الفترة الماضية وعلى ما يبذلونه في سبيل تطوير الجائزة، واستمع سموه منهم لشرح مفصل حول المشاركات المقدمة والمتنافسة على الجائزة في دورتها الثالثة.

متعرفاً سموه على أعداد المشاركين البالغ 73 مشاركاً وتخصصاتهم والبلدان التي ينتمون لها، وأهم بحوثهم ومواضيعهم التي تناولوها سواء في ما يختص باللغة أو المعجميات، ووقف سموه على استعدادات الدورة الحالية والاحتفالية، التي ستقام بمناسبة تكريم الفائزين بها.

كما ناقش سموه مع أعضاء الهيئة العلمية لجائزة الشارقة الألكسو للدراسات اللغوية والمعجمية خطوات تطوير الجائزة، التي انطلقت دولياً منذ ثلاث سنوات، ويكرم الفائزين بها بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للغة العربية، والذي يصادف 18 من ديسمبر، وذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقد بارك صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي إطلاق العدد الأول من المجلة الفصلية (العربية لساني)، والتي تصدر بإشراف مباشر من مجمع اللغة العربية بالشارقة، وتعد مجلة أدبية لغوية تعنى بقضايا اللغة العربية المتنوعة.