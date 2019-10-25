«صحة أبوظبي» تدعو الخبراء والمبتكرين إلى المشاركة في هاكاثون الصحة

دعت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية، الطلاب والخبراء ومقدمي الرعاية الصحية والمبدعين والموجهين والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المشاركة في هاكاثون الصحة، الذي ينظمه مختبر الذكاء الاصطناعي التابع للدائرة يومي 27 و28 من أكتوبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

ويركز الهاكاثون الذي تنظمه الدائرة بدعم من الراعي الرسمي هيئة أبوظبي الرقمية على تحديات إدارة الأمراض المزمنة بمراحلها الثلاث وهي الوقاية والكشف المبكر وتبني أسلوب الحياة الصحي.ويستضيف الهاكاثون عدداً من المتحدثين من مختلف أنحاء العالم لتسليط الضوء على موضوعات مختلفة من خلال جلسات نقاشية وأنشطة جماعية بدءاً من الرعاية الصحية وصولاً إلى التكنولوجيا مع التركيز على إدارة الأمراض المزمنة.

وتضم قائمة الموجهين في الهاكاثون كلاً من: الدكتور حامد الهاشمي، مدير دائرة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في دائرة الصحة أبوظبي، الدكتور يوسف الزعابي، رئيس وحدة استشراف المستقبل في دائرة الصحة أبوظبي، الدكتورة شرينة خميس المزروعي، مدير قسم الأمراض غير السارية في دائرة الصحة أبوظبي، سارة المشجري، رئيس مجلس دائرة الصحة أبوظبي للشباب. أبوظبي ـ البيان