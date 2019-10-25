استعراض نماذج مُلهِمة وتجارب متميزة للفرق المشاركة في البطولة

المصدر: دبي - البيان

نظمت مؤسسة دبي للمستقبل، فعالية ترحيبية لضيوف بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال»، شهدت استعراض مجموعة متنوعة من النماذج الملهمة، والتجارب المتميزة للفرق المشاركة، والتي يزيد عدد أعضائها على 1500 مشارك من أكثر من 190 دولة.

وأكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل في كلمة ترحيبية، أهمية البطولة العالمية وما تسعى إلى تحقيقه من أهداف، ترتبط بصناعة مستقبل أفضل وتشجيع وتحفيز الابتكار لدى الأجيال الجديدة.

وقال بلهول: «تؤكد استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي أهمية توظيف قطاع الروبوتات والذكاء الاصطناعي في تطوير القطاعات الحيوية، لما توفره من فرص اقتصادية وعلمية مستقبلية في مختلف نواحي الحياة».

أرض التسامح

من جهته، قال عبدالعزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «تستضيف بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال» طلاباً من كل أنحاء العالم يجتمعون في أرض التسامح لصنع مستقبل أفضل للإنسانية باستخدام التقنيات الحديثة، وتكريس الجانب التطبيقي لهذه التكنولوجيا في القطاعات الأكثر أهمية وملامسة لحياة الإنسان، وهي البيئة وتنظيف المحيطات».

وأعربت إليزابيث ميجاوالا، المدير الأول للشؤون الحكومية في شركة «كوالكوم» العالمية، عن سعادتها بتواجدها في دبي التي تستضيف النسخة الثالثة من البطولة العالمية، والتي وصفتها بأنها تأتي في وقت يتجه فيه العالم نحو تبني الجيل الخامس من شبكات المعلومات وتقنيات الاتصال.

والتي من المنتظر أن تشهد تغيرات كبيرة في مجال التكنولوجيا الخلوية حاملة معها معالم مرحلة جديدة سيكون الإبداع هو السمة الغالبة فيها.

وقالت ميجاوالا: «ترتبط المرحلة المقبلة بتمكين الجيل الجديد من المخترعين والمبدعين الذين ستلتقون بعدد منهم خلال اليومين القادمين.

ونحن كشركة عالمية ملتزمة بدعم الإبداع، على قناعة تامة بأن مساعدة الجيل القادم من المخترعين والمبدعين وزيادة مستوى الوصول إلى البرامج التعليمية المعنية بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، تشكل مطلباً حاسماً خلال المرحلة المقبلة. لذا، تستثمر الشركة في مبادرات مهمة مثل بطولة «فيرست جلوبال» من أجل تقديم نماذج مُلهِمة لتلك العقول الشابة».

وأشادت إليزابيث ميجاوالا بالرؤية الطموحة لدولة الإمارات والتي تقدم نموذجاً يحتذى للدول الساعية لريادة المستقبل، مؤكدة أن استضافة البطولة في دبي تعكس مكانة دولة الإمارات في مجالات الابتكار.

قصص نجاح

وتحدثت كذلك خلال اللقاء، أنوشة أنصاري، العضو المؤسس لبطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال»، الرئيس التنفيذي لشركة إكسبيرا العالمية، التي تولت إدارة استعراض مجموعة من النماذج الملهمة وقصص النجاح من بين الفرق المشاركة في البطولة، مشيرة إلى أهمية الحدث الذي يمثل قيمة مضافة ومحفزة على الإبداع لدى جيل واعد من أصحاب القدرات الابتكارية المتميزة.

وأكدت أنصاري أهمية وجود النموذج والقدوة لتحفيز الأجيال الجديدة على اتباع خطواتها وصولاً إلى مستويات متقدمة من النجاح والإنجاز، وقالت: «أثق بأن الشباب في دولة الإمارات تابعوا باهتمام الإنجاز الكبير الذي حققه هزاع المنصوري، الذي أتم مؤخراً بنجاح رحلته التاريخية كأول رائد فضاء عربي يصل إلى محطة الفضاء الدولية؛ فهو يمثل قدوة لهؤلاء الشباب».

وقالت أنصاري: «أسهمت بطولة «فيرست جلوبال» العالمية في إلهام آلاف الطلبة في أكثر من 190 دولة وتشجيعهم على الاهتمام بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وهي المجالات الأربعة التي سيكون لها الإسهام الأكبر في تشكيل مستقبل البشرية».

وتطرقت أنصاري إلى عدد من الحقائق المهمة المتعلقة بالبطولة، وفي مقدمتها عدد الفتيات المشاركات في هذه الدورة والذي يمثل 37% من إجمالي المشاركين.