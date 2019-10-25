«القيادات التنفيذية» بشرطة دبي يناقش برامج ومشاريع

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مجلس القيادات التنفيذية في اجتماعه الدوري في مبنى المجالس، بحضور اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

واللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، واللواء المهندس كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وقال اللواء عبد الله المري: «إن اجتماعات مجلس القيادات التنفيذية المستمرة التي تعقد شهرياً تناقش مختلف الموضوعات وأبرز المشاريع والخطط والبرامج التي تنفذها الإدارات العامة، للنظر للتحديات التي تواجهها، ونسب إنجاز المبادرات، وإن تطوير الخدمات والمشاريع يأتي في مقدمة الأولويات بهدف مواكبة توجهات القيادة العليا في تطوير الخدمات الحكومية».

تحديثات

وناقش المجتمعون تنفيذ قرارات مجلس القيادات التنفيذية للاجتماع السابق، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، ومن ضمنها تحديثات برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، والمراجعة الإدارية لنظام الإدارة المتكاملة، واستراتيجية الاستغلال الأمثل للموارد والإنفاق المتعقل، وتقرير الرصد الإذاعي نصف السنوي.

واستعرضت المهندسة سلامة محمد الفلاسي رئيس مجلس القيادات الشابة لشرطة دبي، تجربة مشاركة شرطة دبي في فعاليات الدورة الـ 88 من الجمعية العمومية للإنتربول، والتي أقيمت في مدينة سانتياغو في دولة تشيلي، والكلمة التي ألقتها وأبرز التحديات الشرطية على مستوى العالم، والحلول المُبتكرة التي تقترحها القيادات الشابة حول العالم، وذلك أمام 162 دولة تشارك في فعالية الجمعية العمومية.