مؤسسة الإسعاف تنظم ورشة عمل حول بيانات دبي

المصدر: دبي - البيان

نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ورشة عمل بالتعاون مع مؤسسة بيانات دبي حول رحلة بيانات دبي وأهمية الامتثال لقوانينها. حاضرت فيها سارة الزرعوني مدير إدارة البيانات وشؤون الامتثال بمؤسسة بيانات دبي.

وحضر الورشة يونس آل ناصر المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، ووفد يضم كبار مسؤوليها، وجمعاً كبيراً من موظفي المؤسسة يتقدمهم مدير إدارة الدعم المؤسسي عيسى الغفاري، ومدير إدارة التدريب والتعليم المستمر طالب غلوم طالب، ورؤساء الأقسام والمسؤولون. واتسمت أجواؤها بالحماسة والمشاركة الفعّالة من قبل الحاضرين.

أكدت ورشة العمل أن إتاحة البيانات واستغلالها يعد الركيزة الأساسية في صناعة المدن الذكية، كما ركزت على الهدف الأساسي لمؤسسة بيانات دبي، وهو جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم من خلال تحقيق القيمة المضافة.

فوائد

وقالت سارة الزرعوني إن الفوائد المرجوة من إتاحة وتبادل البيانات تتلخص في سهولة وسلاسة التبادل المعرفي وصولاً إلى مرحلة الابتكار واقتصاد المعرفة وتعزيز الثقة بين المتعاملين والموظفين.

وأشارت الزرعوني إلى إطلاق منصة دبي بالس لتكون العمود الفقري لاستضافة مجموعات البيانات الواردة من جميع الشركاء الحكوميين، الذين بلغ عددهم 55 جهة، لافتة إلى أن قواعد البيانات بلغ عددها 473 قاعدة بيانات تشمل 207 بيانات مفتوحة و266 من البيانات المشتركة.

وأضافت أن مليوناً ونصف المليون زائر لمنصة دبي يمثلون إجمالي عدد حالات الوصول إلى مجموعات البيانات، في حين سجل يونيو 2019 أعلى معدلات الزيارة للمنصة، إذ بلغ العدد فيه 275 ألف زائر وحالة وصول للبيانات، ووصل عدد أبطال البيانات من الجهات المختلفة إلى 380 بطلاً.