الإمارات تشارك في اجتماعات وزراء البيئة العرب

المصدر: القاهرة- وام

شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الـ 31 لمجلس وزراء العرب، المسؤولين عن شؤون البيئة، التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

ترأس وفد الدولة، المهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وضم الوفد محمد عبيد الزعابي مدير إدارة الامتثال البيئي بوزارة التغير المناخي والبيئة.

وفي كلمته أمام الاجتماع، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى ضرورة إيلاء قطاع البيئة الاهتمام اللازم، ووضعه على أولويات الدول العربية، باعتبار أن استدامة الموارد الطبيعية وحسن استخدامها، هي الأساس للتنمية ورخاء الشعوب العربية.

وقال أبو الغيط، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الوزير المفوض جمال جاب الله مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية.. إن جهود المنطقة العربية في حماية البيئة، تواجه تحدياً كبيراً.. محذراً في الوقت ذاته من خطورة ما وصفه بـ «صراع المصالح» في العالم، والذي أدى إلى بروز ظواهر على مستوى العلاقات السياسية، وتحالفات معلنة وغير معلنة أحياناً، يمكن وصفها بـ «القطاعية».

تحديات

ولفت إلى أن المنطقة العربية ليست بمعزل عن هذا الصراع وتأثيراته وتداعياته، فهي تواجه تحديات تمس حاضر ومستقبل الشعوب، ما يحتم على الجميع، حكومات وشعوباً، التصدي لها بكل قوة وعزيمة وثبات، من خلال التمسك بالتضامن العربي، ووحدة الصف، والتركيز على أن تكون المساهمة العربية في المجهود العالمي لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، في بعدها البيئي، التي أقرها المجتمع الدولي.

حلول

وأكد أهمية شعار يوم البيئة العربي لهذا العام «نفاياتنا.. ثروة مهدرة»، وكذلك محور الدورة بشأن «الحلول البيئية المبتكرة لإدارة النفايات الصلبة»، لرفع الوعي المجتمعي بقضايا البيئة، مشدداً على أهمية مسألة النفايات، والتي تم التركيز عليها في الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، معتبراً أن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، يواكب بذلك ما يجري على المستوى الدولي، ويتسق مع الأولويات العربية البيئية.