وزارة الدفاع تشارك بمؤتمر رقابة الصادرات في أدنبرة

المصدر: أدنبرة - وام

يشارك وفد من وزارة الدفاع والقوات المسلحة في المؤتمر الدولي الاستراتيجي لرقابة الصادرات وأمن الحدود السادس عشر المقام في أدنبرة باسكتلندا بالتعاون بين الولايات المتحدة وبريطانيا في الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر، بمشاركة 81 دولة و7 منظمات دولية معنية بالتراخيص ومراقبة الصادرات، بالإضافة إلى الشركات العالمية المعنية بالنقل.

وترأس وفد وزارة الدفاع والقوات المسلحة اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي، الوكيل المساعد للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية في وزارة الدفاع، وبمشاركة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والمكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير بالدولة.

لقاء

والتقى الوكيل المساعد مع فيليب دولوف، الوكيل المساعد في وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون حظر الانتشار، وذلك بحضور طلال محمد الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير والوفد المرافق.

تنسيق

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها، وأثنى الجانب الأمريكي على جهود دولة الإمارات في تطوير الأنظمة والقوانين والتشريعات والتدريب في مجال التراخيص ومراقبة الصادرات والواردات وما تملكه من قدرات تضعها في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.