ضاحي خلفان يزور مستشفى كينغز كوليدج لندن في دبي

قام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، صباح أمس بزيارة إلى مستشفى كينغز كوليدج لندن في دبي، حيث كان في استقباله أحمد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة المستشفى، وكريستيان شوماخر، الرئيس التنفيذي للمستشفى، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء الهيئة الطبية.

وتجوّل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم في أجنحة وأقسام المستشفى المختلفة، وأبدى إعجابه بمستوى الخدمات الطبية فيه، واستمع خلال جولته إلى شرح من السيد شوماخر، وعدد من الأطباء المتخصصين، حول سير العمل في المستشفى وإمكاناته والكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية فيه، والتخصصات المتوفرة فيه والمراكز التخصصية والرعاية الصحية، وعدد الأجنحة والغرف، وطاقته الاستيعابية. وشملت الجولة غرف العمليات والمختبرات التخصصية والأشعة وعلاج أمراض القلب، واطلع على التجهيزات والمعدات المتوفرة بالمستشفى. دبي - البيان