تنفيذ طلعات جوية إحصائية بدبي

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

بدأ مركز دبي للإحصاء تنفيذ طلعات جوية ضمن مشروع «الإحصائي الجوي» بمنطقة الليسيلي باستخدام أحدث تقنيات التصوير الجوي والذكاء الاصطناعي والتي تم توظيفها لخدمة العمل الإحصائي في مبادرة مبتكرة تمثل تحولاً نوعياً في العمل الإحصائي. وقال عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء لـ«البيان»

: «إن المسح الإحصائي الجوي سيغطي خلال المرحلة التجريبية منطقة الليسيلي، حيث سيتم من خلاله تغطية الثروة الحيوانية والعزب والوحدات الإحصائية الرئيسية صعبة الوصول في المناطق الصحراوية». وأوضح: «أن المشروع يعد من البرامج المبتكرة ضمن الخطة الاستراتيجية للمركز .

والتي تأتي ترجمة لتوجهات حكومة دبي للابتكار في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الخدمات والعمليات الحكومية والوصول بها لأعلى المستويات». وتابع المهيري المسح ميدانياً بحضور طارق الجناحي نائب المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء وعفاف بوعصيبة مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية ومحمد الملا مدير إدارة المسوح والأطر الإحصائية.