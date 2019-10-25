«دبي للسياحة» ووزارة الموارد البشرية تنظمان برنامجاً لتأهيل 25 مواطناً

المصدر: دبي - البيان

تستمر دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» ممثلة بكلية دبي للسياحة ومن خلال برنامج «مضياف» باستقطاب وجذب المزيد من المواطنين الراغبين بالعمل في القطاع عبر توسعة شبكة شركائها الاستراتيجيين لتصل إلى إمارة رأس الخيمة، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وقد قامت الكلية بتخريج دفعة جديدة مكوّنة من 25 مواطناً من برنامج «مضياف» في فندق والدورف أستوريا برأس الخيمة التابع لهيلتون، إحدى الجهات الداعمة للبرنامج في رأس الخيمة لتدريب وتأهيل مواطنين تمهيداً لإلحاقهم بسوق العمل في قطاع الضيافة على مستوى الإمارة.

وقالت مريم المعيني، مدير إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة: «نحن سعداء بهذا التعاون المثمر مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، والذي يمتد لمختلف إمارات الدولة، والذي يضع على عاتقنا مسؤولية مضاعفة جهودنا في تدريب المواطنين وتوجيههم للمسار الصحيح الذي يتناسب مع تخصصاتهم، بالإضافة إلى كسب ثقة الشركاء في القطاع السياحي على مستوى الدولة».