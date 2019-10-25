حميد النعيمي: الإمارات رسخت أسس العمل الحكومي

المصدر: عجمان - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان: «أن حكومة الإمارات، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حريصة على تحقيق وترسيخ أسس مسيرة العمل الحكومي وفق رؤى بعيدة المدى، معتمدة على توظيف الطاقات والكوادر الوطنية وتحديد الأولويات وتوجيه السياسات».

وقال سموه: «إن حكومة عجمان تسير وفق النهج الذي اختطته حكومة الإمارات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية لرؤية 2021، باعتبارها نموذجاً ناجحاً في دعم مسيرة التنمية».

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في ديوان الحاكم بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، يرافقه عبد الله بن طوق، الأمين العام لمجلس الوزراء.

والدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، ومروان عبيد المهيري، الأمين العام المساعد للشؤون التنفيذية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان».

وأشاد سموه بالنتائج والإنجازات المتحققة في تطوير السياسات والعمل الحكومي على الصعيدين المحلي والاتحادي، من خلال اعتماد منهج واضح في بناء القدرات الحكومية وتطوير الكفاءات وتحفيز العمل الحكومي.

تصميم

وإلى ذلك، اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، خلال اللقاء، على برنامج السياسات الحكومية الذي أعدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والذي يهدف إلى تنظيم عملية سن السياسات الحكومية وتصميمها استناداً إلى الأدلة الموثوقة وأفضل الممارسات العالمية، والتأكد من مراعاتها لمعطيات الأطراف المعنية، ووجود خطة تنفيذ واتصال فعالة تسهم في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية.

نظام متكامل

واستمع سموه إلى دور الحكومة الاتحادية في تفعيل استراتيجية الاتصال الحكومي الذي يهدف إلى بناء نظام متكامل للاتصال الداخلي والخارجي في الحكومة الاتحادية ودعم الخطة الاستراتيجية.

وأشاد سمو ولي عهد عجمان بجهود الحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء في تنفيذ سياسات واستراتيجيات تهدف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي.

وأكد سموه أهمية التعاون المثمر بين مجلس الوزراء والحكومات المحلية الذي أبرز دولة الإمارات نموذجاً رائداً ومتفرداً على الصعيدين العربي والعالمي، داعياً إلى ضرورة تكامل الأدوار على المستويين الاتحادي والمحلي، وتعزيز آليات العمل المشترك بين الجانبين.