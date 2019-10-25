«رحلة في تاريخ التسامح» حلقة نقاشية في «تنمية المجتمع» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت دائرة تنمية المجتمع، مساء أمس، جلسة نقاشية تفاعلية في منارة السعديات، تحت عنوان «رحلة في تاريخ التسامح»، وجاءت الجلسة النقاشية بهدف تعزيز وعي أفراد المجتمع بأبعاد ومفاهيم التسامح لدى المجتمع الإماراتي عبر التاريخ، إذ ركزت الجلسات على التسامح باعتباره أسلوب حياة ونهجاً راسخاً لدى أفراد المجتمع.

وشارك في الجلسة النقاشية كلٌّ من الدكتور خليفة المطوع من دار زايد للثقافة الإسلامية، والدكتور محمد حبش من دائرة تنمية المجتمع. وتضمنت الجلسات النقاشية محاضرة قدمها الدكتور خليفة المطوع من دار زايد للثقافة الإسلامية، حيث سلط الضوء على التاريخ العريق للتنوع الثقافي في مجتمع إمارة أبوظبي، كما تطرق المطوّع إلى مفاهيم المحبة والانسجام والعيش المشترك.