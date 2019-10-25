مهرجان تلال سويحان ينطلق في دورته الثانية اليوم

المصدر: العين – داوود محمد

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثانية لمهرجان تلال سويحان، تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وتستمر حتى الـ13 من مارس المقبل، وتقام في منطقة سويحان على مساحة تتجاوز 11800 متر مربع.

وأكد المهندس راشد المنعي، المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية وأصول البلدية في بلدية العين: «أن تنظيم مهرجان تلال سويحان يندرج وفق استراتيجية البلدية، للإسهام في إبراز الوجهات السياحية والترفيهية في المدينة، ودور البلدية القائم على تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي من شأنها المحافظة على البيئة المحلية وإبراز الإرث الطبيعي والحضاري الغني لإمارة أبو ظبي، وربطها بفعاليات ترفيهية بمرافق آمنة وخدمات متميزة». وأشار إلى «أن البلدية تهدف إلى دعم كل البرامج والأنشطة التي من شأنها أن تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إمارة أبو ظبي».

ومن جانبه، قال حميد مطر الظاهري، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة تلال سويحان: «إن فعاليات المهرجان في الدورة الحالية ستشهد تنظيم 12 جولة من السباقات المتنوعة، من المنتظر أن يشارك فيها ما يقارب 150 متسابقاً».