وفد أمريكي يتعرف إلى جهود أبوظبي في تعزيز الأمن الحيوي

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت المختبرات البيطرية التابعة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أخيراً، وفداً من المركز الأمريكي للوقاية والسيطرة على الأمراض ودائرة الصحة بأبوظبي .

ضمن جهود العمل المشترك بشأن الدراسات والأبحاث التي تصب في تقييم مخاطر مرض الكورونا ومرض الحمى النزفية والهادفة لفهم وبائية هذه الأمراض وتحورها من خلال أبحاث التسلسل الجيني والتي تسهم نتائجها في وضع خطط وبرامج فعالة لمكافحة هذه الأمراض والحد من تأثيرها على صحة الإنسان والحيوان، وسعياً لتوطيد مفهوم الصحة الواحدة وتعزيز البحث العلمي المشترك بين صحة الإنسان وصحة الحيوان لارتباطهما الوثيق بالأمن الحيوي.

استجابة

وتم خلال الزيارة الاطلاع على جهود الهيئة في مجالات تعزيز الأمن الحيوي في إمارة أبوظبي، وآليات الاستجابة لطوارئ الأمراض الوبائية والحد من تأثيرها، وجهودها في تبني أحدث التقنيات في تشخيص الأمراض، إلى جانب دورها في إجراء التحاليل المخبرية على العينات الخاصة بالتشخيص وتنفيذ برامج الاستقصاء المرضي لتعزيز صحة الحيوان وصولاً إلى ترسيخ مقومات ومرتكزات الصحة العامة في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى مناقشة تدريب كوادر المختبرات البيطرية التابعة للهيئة في المركز الأمريكي لاكتساب الخبرات في التقنيات الحديثة.

واستعرض الوفد مخرجات الدراسات والأبحاث المشتركة التي تم الانتهاء منها والتصور المستقبلي للاستفادة من هذه المخرجات في تعزيز الأمن الحيوي وتطوير طرق الكشف المبكر عن الأمراض وتشخيصها وتتبع مصادرها.