بيل غيتس: بفضل محمد بن زايد والإمارات تم القضاء على شلل الأطفال

المصدر: البيان الإلكتروني

أرجع مؤسس شركة مايكروسوفت وأغنى رجل في العالم؛ بيل غيتس، الفضل في القضاء على شلل الأطفال في العالم إلى شركاء مثل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودولة الإمارات.

وعلق بيل غيتس في تغريدة له عبر حسابه على تويتر على تغريد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بقوله: "حقق العالم تقدما مذهلا نحو القضاء على شلل الأطفال بفضل شركاء مثل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد" ودولة الإمارات.

The world has made incredible progress toward the goal to #endpolio thanks to partners like @MohamedBinZayed and the UAE. https://t.co/80j0A3MyJg — Bill Gates (@BillGates) ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩

وكان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نشر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة شلل الأطفال تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال فيها: "في اليوم العالمي لمكافحة شلل الأطفال، نجدد عزمنا على مضاعفة الجهود ومواصلة العمل من أجل عالم خال من هذا المرض... خطونا خطوات مهمة وناجحة لتحقيق هذا الهدف الإنساني بالتعاون مع شركائنا في مكافحة الأمراض وتنمية المجتمعات".

في اليوم العالمي لمكافحة شلل الأطفال، نجدد عزمنا على مضاعفة الجهود ومواصلة العمل من أجل عالم خال من هذا المرض... خطونا خطوات مهمة وناجحة لتحقيق هذا الهدف الإنساني بالتعاون مع شركائنا في مكافحة الأمراض وتنمية المجتمعات #GPEI@UAE_PAP @gatesfoundation pic.twitter.com/VJF249DdB5 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) October 23, 2019