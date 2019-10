بيل غيتس: بفضل محمد بن زايد والإمارات تم القضاء على شلل الأطفال

أرجع مؤسس شركة مايكروسوفت وأغنى رجل في العالم؛ بيل غيتس، الفضل في القضاء على شلل الأطفال في العالم إلى شركاء مثل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودولة الإمارات.

وعلق بيل غيتس في تغريدة له عبر حسابه على تويتر على تغريد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بقوله: "حقق العالم تقدما مذهلا نحو القضاء على شلل الأطفال بفضل شركاء مثل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد" ودولة الإمارات.

The world has made incredible progress toward the goal to #endpolio thanks to partners like @MohamedBinZayed and the UAE. https://t.co/80j0A3MyJg