الأرصاد : لا تأثير للمنخفض المداري شرق بحر العرب على الإمارات

المصدر:
  • وام
التاريخ:

أعلن " المركز الوطني للأرصاد " أنه لا تأثير مباشرا على دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأيام الثلاثة المقبلة للمنخفض المداري الذي تشكل في شرق بحر العرب و غرب السواحل الهندية وتمركز عند خط عرض 15.4 درجة شمالا وخط طول 70.4 درجة شرقا..

وقدر سرعة الرياح حول مركز المنخفض بأنها تتراوح ما بين 40 و 50 كم/ س و يصاحبه سحب ركامية ممطرة.

و توقع المركز في بيان له تحرك المنخفض المداري باتجاه شرق - شمال شرق خلال الساعات الإثنتى عشرة القادمة ويستمر تعمقه ليصل إلى حد العاصفة المدارية ويتحرك في اتجاه الغرب خلال الساعات الـ 24 القادمة إلى وسط بحر العرب.

 

كلمات دالة:
  • الأرصاد ،
  • الإمارات،
  • بحر العرب،
  • منخفض مداري،
  • الرياح
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