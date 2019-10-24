توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، ورطبا ليلا وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غربا، مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 16 - 26 كم/ ساعة، تصل إلى 36 كم/ساعة أحيانا.

والموج في الخليج العربي يكون خفيفا الى متوسط .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:39 والمد الثاني عند الساعة 22:38 .. والجزر الأول عند الساعة 16:48 والجزر الثاني عند الساعة 05:13 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 35: 19 والمد الثاني عند الساعة 07:48 ..والجزر الاول عند الساعة 13:30 والجزر الثاني عند الساعة 01:37 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبوظبي 38 25 90 25

دبي 37 27 85 25

الشارقة 36 23 95 30

عجمان 37 24 90 25

أم القيوين 36 24 85 35

رأس الخيمة 37 23 90 30

الفجيرة 34 27 70 25

العين 37 24 60 15

ليوا 38 23 90 25

الرويس 34 24 90 30

السلع 35 25 85 30

دلما 33 28 85 55

طنب الكبرى 34 27 80 45

طنب الصغرى 34 27 80 45

أبو موسى 34 27 80 45 .

