حاكم الشارقة يعتمد ضاحية الشنوف بمساحة 30 مليون متر مربع

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ضاحية الشنوف بمساحة 30 مليون متر مربع بهدف إنشاء 16 ألف قطعة سكنية للمواطنين ، حيث تعد الضاحية الأكبر من حيث عدد القطع السكنية متفوقة على ضاحية الرحمانية والتي بها 6 آلاف قطعة سكنية ومنطقة السيوح 10 آلاف قطع سكنية .

وستحوي ضاحية الشنوف 28 حيا سكنيا وسوف تؤمن 80 % من الخطة الاسكانية للمواطنين حتى العام 2042 .

وقال المهندس خالد بن بطي رئيس دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة خلال مداخلة له عبر برنامج البث المباشر من اذاعة الشارقة ان صاحب السمو حاكم الشارقة وجه بضرورة التركيز على الخدمات المقدمة للمواطنين في الضاحية الجديدة والتي أهم ما يميزها طبيعة منسوب الأرض المرتفع ، كما تضم أكبر تجمع لأشجار القاف والتي تم حصرها ، لافتا إلى أنه سوف يتم انشاء حديقة مركزية ، إضافة إلى حدائق الاحياء وحدائق وسطية ، كما أن المناطق السكنية سوف تكون ذات طابع جمالي ، وأهم ما يميز ضاحية الشنوف أنها محاطة بشبكة رئيسية للمواصلات .