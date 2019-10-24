تعزيز التعاون في مجال السينما بين الإمارات والبحرين

المصدر: المنامة - وام

وقع المجلس الوطني للإعلام، ووزارة شؤون الإعلام في مملكة البحرين الشقيقة، مذكرة تفاهم أمس في المنامة بشأن مشروع برنامج تنفيذي للتعاون الإعلامي في مجال السينما، وذلك رغبة في تعزيز وتنظيم التعاون بينهما في هذا المجال الإعلامي الحيوي.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور راشد خلفان النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية في المجلس الوطني للإعلام والدكتور عبد الرحمن محمد بحر، وكيل وزارة شؤون الإعلام البحرينية، وتشكل هذه المذكرة قاعدة لانطلاق التعاون في مجال السينما وتبادل الخبرات وآليات التطوير.

وأعرب الدكتور راشد خلفان النعيمي عن الشكر والتقدير لوزارة شؤون الإعلام البحرينية لما أبدته من تعاون وترحيب بتوقيع مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون الإعلامي في مجال السينما، مما يضيف إلى مجالات التعاون المتعددة بين البلدين الشقيقين بما يعكس مستوى العلاقات التاريخية بينهما.

من جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن بحر على ما يربط مملكة البحرين الشقيقة ودولة الإمارات من علاقات أخوية وثيقة ممتدة متطلعة باستمرار نحو ترجمة هذه العلاقات في أطر مختلفة للتعاون في شتى المجالات.

وقال إن مذكرة التفاهم تجسد التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في القطاع الإعلامي.

وأضاف أن هذه المذكرة سوف تتيح للجانبين آلية سلسة لتبادل القوانين والأنظمة في مجال السينما، وتشجيع تبادل الزيارات للخبراء والمسؤولين والفنيين في مجال السينما والاطلاع على تجارب كل منهما، والتنسيق المشترك لعرض الأعمال الفنية الناجحة في دور عرض السينما بالبلدين، لتشجيع الإنتاج المحلي وإثراء المحتوى الفني.