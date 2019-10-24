محمد الشرقي يهنئ مواطنين بحصولهما على الماجستير

المصدر: الفجيرة - وام

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أمس، في مكتب سموه بالديوان الأميري، أحمد عبيد الخديم مدير مستشفى الفجيرة والذيد، الحاصل على درجة الماجستير عن رسالته التي جاءت تحت عنوان: «أثر البصائر السلوكية في صنع السياسات العامة في مجال الرعاية الصحية من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية».

كما استقبل سموه المهندس عبدالله خميس الخديم الحاصل على درجة الماجستير عن رسالته: دور استشراف المستقبل في التخطيط الاستراتيجي للمؤسسات الإسكانية بدولة الإمارات.

تفوق

ورحب سموه بالخريجين وهنأهما على حصولهما على الشهادتين، وتمنى لهما المزيد من التفوّق في مجال العمل والتحصيل العلمي، وحثهما على مضاعفة الجهد لتحقيق المزيد من النجاح والتفوّق أكاديمياً وعملياً.

وبدورهما، شكر أحمد وعبدالله الخديم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، على دعمه وتشجيعه الدائم للعلم والمتفوقين في مختلف المجالات.