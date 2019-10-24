خالد بن محمد بن زايد: شبابنا وضعوا بصمتهم المميزة في مسيرة التنمية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أن شباب الإمارات وضعوا بصمتهم المميزة في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارات في شتى الميادين وأصبحوا شركاء فاعلين من خلال أفكارهم وأفعالهم وإنجازاتهم.

جاء ذلك خلال تفقد سموه أمس مركز أبوظبي للشباب واطلع على سير العمل والمراحل النهائية التي وصل إليها تصميم المركز، وذلك برفقة معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب.

وتجول سموه في مختلف الأقسام والمرافق التي يضمّها المركز الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 2000 شخص ويعد أكبر مركز شباب على مستوى الدولة.

وتعرف سموه إلى الخدمات التي سيقدمها المركز للشباب والأدوات التي يوفرها من أجل تطوير مهاراتهم والمرافق التي تسهم في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات فيما بين الشباب وتحفزهم على الابتكار والمعرفة.

وقال سموه إن مراكز الشباب أصبحت وجهة حضارية ونموذجاً عالمياً رائداً لتمكين الشباب وتعزيز مهاراتهم.

وأثنى سموه على جهود المؤسسة الاتحادية للشباب وخططها الاستراتيجية لدعم الشباب ومبادراتها وبرامجها الاستثنائية التي تعزز في نفوسهم الطموح والريادة.. داعياً الشباب إلى مواصلة مسيرة العطاء والتميز.

من جانبها أكدت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي أن دولة الإمارات آمنت بإمكانيات أبنائها وكفاءتهم وقدرتهم على التميز والريادة فوفرت لهم كافة أنواع الدعم والرعاية.. مشيرة إلى أن إشراك الشباب في المبادرات والمشروعات التي تتعلق بهم، ومنها مراكز الشباب، ينبثق من نهج قيادة دولة الإمارات وإيمانها بأفكارهم الخلاقة لبناء وتأسيس المشروعات الفريدة التي تخدم الوطن.

وتوجهت معاليها بالشكر إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على هذه الزيارة وعلى متابعته الحثيثة وتوجيهاته المستمرة، وثمنت دور مجلس أبوظبي للشباب وكل من ساهم في إنجاز المركز سواء بفكرة رائدة أو بعمل مخلص.. مؤكدة أن المركز سيتم افتتاحه قريباً ليكون بيئة جاذبة لمواهب الشباب وإبداعاتهم.

من جانبه قال سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب: «سعداء بزيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وفخورون بالمرحلة التي وصل إليها مركز أبوظبي للشباب، والإنجازات التي تم تحقيقها بمجهود الشباب، حيث شاهدنا اليوم مدى إبداعهم وعمق رؤيتهم، وهذا ليس بجديد على شباب الإمارات الذين تعهدوا أن تصبح هذه المراكز صروحاً حضارية تزخر بالجمال والإبداع، وكلنا ثقة أنهم سيكتبون بشغف مسيرتها ونجاحها».

وأضاف أن تصميم مركز أبوظبي للشباب ثمرة جهود شباب العاصمة، من مهندسين وفنانين وإعلاميين ومبدعين.