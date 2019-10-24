إعلان أفضل 15 مرشحاً للفوز بجائزة الإمارات لشباب الخليج العربي 2019

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات، المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال رفع كفاءات الشباب وترسيخ المسؤولية المجتمعية بين القطاعين العام والخاص، أمس، عن أسماء أفضل 15 مشروعاً مرشحاً للتنافس في المرحلة النهائية ضمن جائزة الإمارات لشباب الخليج العربي 2019، والتي تهدف إلى تشجيع الشباب على التحلي بروح المبادرة وتطوير أفكار ومشروعات ومبادرات مجتمعية تُحدث تأثيراً إيجابياً ملموساً ومستداماً في مجتمعاتهم.

وتم اختيار المشاريع الـ 15 المتأهلة للمنافسة من بين أكثر من 200 مشروع تقدمت للمنافسة والفوز بالجائزة، وقد جرى تقييم واختيار هذه المشاريع من قبل لجنة تحكيم تضم عدداً من رواد الأعمال والخبراء والمُختصين.

تطوير

وتضم لجنة التحكيم كلاً من الدكتور أديب العفيفي، المدير العام للبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونبرة البوسعيدي، المدير التنفيذي في مؤسسة القيادات العربية الشابة، وعبد الله أشمري، مدير المشروعات في شرطة أبوظبي، والدكتور سيف الشعّالي المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية هيئة المساهمات المجتمعية (معاً).

وقال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: «تعتبر الجائزة تجسيداً حياً لرؤية مؤسسة الإمارات المتمثلة في مساعدة الشباب على تطوير مهاراتهم وتمكينهم من خدمة مجتمعاتهم».

وأضاف: «لقد أثبت شبابنا من خلال نسخة هذا العام أن لديهم من القُدرات الخلاقة والأفكار النيرة ما يُمكنهم من إحداث آثار إيجابية ومُستدامة على قطاع الأعمال وفي مجال البيئة، إن أي مشروع اجتماعي يبدأ بفكرة، ولكن الكثير من الشباب يجدون التحدي في بلورة أفكارهم وترجمتها إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية، وهنا يأتي دور مؤسسة الإمارات من خلال مبادرات مثل جائزة الإمارات لشباب الخليج العربي».

ويحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها 70 ألف درهم، فيما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 50 ألف درهم، والمركز الثالث 25 ألف درهم.