حمدان بن محمد: دبي منصة الأفكار المبدعة

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، «أن دبي تمضي قدماً في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى ترسيخ أسس الاقتصاد الأخضر، وتعزيز ركائز التنمية المستدامة باتباع أرقى الممارسات العالمية في مجال اعتماد وتبني مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، واستحداث الحلول التي من شأنها توفير بدائل الطاقة اللازمة لدعم عمليات التنمية الشاملة في الإمارة وفق أرفع المعايير الدولية، مع مواصلة تنفيذ المشاريع العملاقة التي تقدم بها دبي نموذجاً يُحتذى في هذا المجال».

جاء ذلك بمناسبة زيارة سموّه، أمس، معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2019» في دورته الـ 21. وقال سموه: «لدينا استثمارات بالمليارات في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، والمردود الإيجابي لتلك المشاريع على الصعيدين الاقتصادي والبيئي يشجعنا على مواصلة العمل على تعزيز قدراتنا في هذا الاتجاه».

حمدان بن محمد: نتقدم وفق رؤية محمد بن راشد في التنمية المستدامة