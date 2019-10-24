33 % مساهمة «التطوير المؤسسي» في تحقيق استراتيجية شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

أوضح مكتب التطوير المؤسسي في قطاع شؤون الإدارة بشرطة دبي أن حجم مساهمة القطاع في دعم وتحقيق استراتيجية شرطة دبي يشكّل 33%، جاء ذلك خلال ترؤس اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع مجلس القيادات العليا، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد لشؤون التميز والريادة، واللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، واللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، والعميد الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، وعدد من الضباط، حيث ناقش الاجتماع القرارات السابقة وما تم تنفيذه منها، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

واستعرض العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، التحديثات التي طرأت على جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز، كما تطرق إلى مشاركات القيادة العامة لشرطة دبي في الجوائز المحلية والعالمية التي تهدف إلى تحقيق الريادة لإمارة دبي وشرطة دبي.

وقدّم الرائد أحمد الحفيتي، مدير إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة للتميز والريادة، منهجية التغيير بمكاتب التطوير المؤسسي على مستوى القوة التي حققت نتائج إيجابية.

ومن جانبه، استعرض النقيب محسن حسين محمد الزقري، مدير مكتب التطوير المؤسسي في قطاع شؤون الإدارة، دور قطاع شؤون الإدارة في تحقيق استراتيجية شرطة دبي من خلال دعم كل القطاعات الأخرى بالقدرات المؤسسية مثل المورد البشري، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، والمعرفة.