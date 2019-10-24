شرطة ومصرف الشارقة يحذران من الاحتيال المصرفي

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ومصرف الشارقة الإسلامي، صباح أمس حملة «احذر، أمانك في سرية حسابك»، الهادفة إلى توعية أفراد المجتمع بظاهرة الاحتيال المصرفي وكيفية مواجهتها والتقليل من الأضرار الناجمة عنها لعملاء المصارف في الدولة، حيث تم الإعلان عنها وعن أهدافها وتفاصيلها خلال مؤتمر صحافي عقد في مجلس ضاحية الخالدية بمنطقة الخان بالشارقة.

حيث تنطلق الحملة المكثفة رسمياً الأحد المقبل وتستمر لمدة أسبوعين بشكل مركّز، على أن تستمر التوعية الدورية على مدار العام، وتتضمن تنظيم عدة محاضرات في الدوائر الحكومية، والمجالس بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي والقرى، إلى جانب الإعلانات في الإذاعات والصحف المحلية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وشاشات العرض بالمراكز، والفيديوهات الإبداعية والرسائل النصية القصيرة، وتناول كل من حسن البلغوني، مدير الاتصال المؤسسي بمصرف الشارقة الإسلامي والعقيد فيصل بن نصار نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، موضوع الاحتيال المصرفي من الناحيتين المصرفية والأمنية.

اختراق الحسابات

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أهمية الدور الفاعل الذي يلعبه التعاون القائم بين القيادة العامة لشرطة الشارقة وشركائها الاستراتيجيين في التغلّب على العديد من الظواهر الأمنية والمشكلات التي تعاني منها قطاعات المجتمع وفئاته المختلفة.

مبيناً أن هذه الحملة المشتركة بين شرطة الشارقة ومصرف الشارقة الإسلامي، تأتي بهدف توعية عملاء المصارف وحمايتهم من التعرّض إلى جرائم النصب والاحتيال عن طريق وسائل الاتصال، والتي تستهدف سرقة أموالهم عن طريق اختراق حساباتهم المصرفية، والحصول على بياناتهم وأرقام بطاقاتهم المصرفية السرية.

حماية البيانات

من جانبه قال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي إن تنظيم الحملة التوعوية يأتي ضمن جهود مصرف الشارقة الإسلامي والقيادة العامة لشرطة الشارقة لتوعية عملاء المصارف والجمهور بشكل عام بطرق حماية بياناتهم المالية وحساباتهم المصرفية، ووسائل تجنب عمليات الاحتيال والتصيّد الهاتفي والإلكتروني بمختلف أشكالها، بما في ذلك الفيروسات والبرمجيات الماكرة التي يتم تصميمها من قبل المحتالين.