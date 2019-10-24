إضافة 11 مظلة تجميلية على ميدان خورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

أكد المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، إضافة 11 مظلة تجميلية من الألمنيوم على ميدان خورفكان بإمارة الشارقة، على جلسات الاستراحة، لتقديم أفضل خدمة لمرتادي البحيرات وللحماية والتظليل، كما أنها تضفي ديكوراً خاصاً للمكان.

ويشكّل الميدان المطل على أهم الطرق الحيوية في المدينة مدخلاً حضارياً للمدينة، بحيث يحقق التكامل البصري مع ما يحيط به من مسطحات خضراء وجبال ومعالم سياحية، كنصب للمقاومة للطلبة والموظفين وهم في طريقهم إلى أعمالهم ودراستهم أثناء النهار والليل، كما يؤدي إلى التماسك والتناغم للعناصر التصميمية مع ما يحيط بها من مناظر. وتقوم البحيرات وما يحيط بها من جبال مزروعة بعكس مدى تكامل العلاقة البصرية بين المشاهد والشكل الذي أمامه.

ويقع ميدان خورفكان على مدخل المدينة الرئيس كإطلالة حضارية تتوسط أهم المرافق والمباني منها مبنى دار القضاء وقصر الثقافة ونصب المقاومة وتطوير ساحة سارية العلم.