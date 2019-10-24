بلدية الشارقة توفر خدمات العقود الإيجارية بلا ورق

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت بلدية مدينة الشارقة أهمية توفير خدماتها للمتعاملين بالسهولة الكبيرة لتحقيق أعلى معدلات الرضا لديهم، من خلال توفير قنوات مختلف لتنفيذ المعاملات إلكترونياً بما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين ويساهم في سرعة الإنجاز لمختلف المعاملات، ومن هذا المنطلق حرصت إدارة التنظيم الإيجاري في البلدية على إنجاز معظم معاملاتها من خلال الموقع الإلكتروني دون الحاجة لاستخدام الورق.

وفي هذا السياق أكد ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية تحرص بشكل كبير على تعزيز منظومة عملها بما يوّفر الوقت والجهد ويختصر الكثير من الخطوات خلال إنجاز المعاملات المختلفة، ولذا بدأت البلدية العام الماضي بالتحول الرقمي عبر مشروعها الكبير «سابق»، الذي ستقوم من خلاله بتحويل جميع خدماتها بشكل رقمي.

من جانبه أوضح محمد حسن الحمادي، مدير إدارة التنظيم الإيجاري في بلدية مدينة الشارقة، أن قسم تنظيم العقود الإيجارية وفر خدمة تجديد العقود الإيجارية بصورة إلكترونية للمؤجرين والمكاتب العقارية تسمح لهم بتجديد عقود الإيجار من خلال الموقع الإلكتروني لبلدية مدينة الشارقة من خلال قيام المؤجر والمكاتب العقارية بإصدار بطاقة مالك أو بطاقة المكتب العقاري لإدراج كل المستندات وسندات الملكية التابعة لهم والتقديم على الخدمة الإلكترونية لاستخراج اسم المستخدم ورمز التفعيل.