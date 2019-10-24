هدى الهاشمي: الإمارات تشارك العالم نموذجها في الابتكار الحكومي

المصدر: دبي - البيان

أكدت هدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن دولة الإمارات حريصة على مشاركة العالم نموذجها في الابتكار الحكومي، الذي يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إعادة تصميم مستقبل الخدمات الحكومية القائمة على الابتكار، وترسيخ الابتكار ثقافة ومنهج عمل للحكومة.

جاء ذلك في جلسة رئيسية بعنوان «بناء الحكومات المبتكِرة»، ضمن أعمال قمة «غوف إنسايدر لايف 2019» «GovInsider LIVE»، التي عقدت بمقر منظمة الأمم المتحدة في بانكوك، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ التابعة للأمم المتحدة، بمشاركة أكثر من 1000 مسؤول من الوزراء ووكلاء الوزارات والمديرين التنفيذيين والمبتكرين والخبراء من الجهات الحكومية والخاصة على مستوى العالم.

واستعرضت الهاشمي أهم المبادرات والاستراتيجيات الحكومية التي أطلقتها دولة الإمارات بهدف تعزيز مسيرة الابتكار الحكومي وتشجيع تبني مفاهيم الابتكار، بما يسهم في تحقيق أهداف «رؤية الإمارات 2021»، والوصول بحكومة الإمارات إلى مصاف الحكومات الأكثر ابتكاراً عالمياً.

وقالت: «إن حكومة الإمارات تمكنت من بناء نموذج عمل مستقبلي يرتكز على الابتكار والعلوم والمعرفة، من خلال الاستثمار في الكوادر الوطنية وأصحاب المواهب وتطبيق المبادرات المبتكرة، وتبني أفضل الوسائل التكنولوجية في مواكبة المتغيرات العالمية وتعزيز الشراكات الدولية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

استراتيجيات ومبادرات

وركزت الجلسة على مسيرة الابتكار في حكومة دولة الإمارات، التي تقوم على 9 محاور أساسية، تختص بوضع رؤية واضحة واستراتيجية لبناء المستقبل، وإنشاء مراكز حكومية متخصصة في تشجيع وتحفيز ثقافة الابتكار، وبناء القدرات والكفاءات الحكومية، وتفعيل الابتكار في السياسات، ووضع مؤشرات أداء لقياس الابتكار في الجهات الحكومية.

وتم خلال الجلسة استعراض أبرز محطات مسيرة الدولة خلال السنوات الماضية في توفير مساحات للابتكار واختبار مبادرات للمستقبل، أهمها: منطقة 2021، ومتحف المستقبل، وإطلاق المسرعات الحكومية التي تعمل على إيجاد الحلول للتحديات الحكومية في 100 يوم، والاحتفاء بالنجاحات عبر الجوائز العالمية، بما فيها جائزة أفضل وزير في العالم، وجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، وشهر الإمارات للابتكار.

وتطرقت الهاشمي في كلمتها إلى أهم استراتيجيات ومبادرات الدولة لدعم هذه المسيرة وجعل الابتكار ثقافة ومنهج عمل في الحكومة، لتصبح أكثر دول العالم ابتكاراً، أهمها الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم التي تم إطلاقها عام 2018، بهدف تمكين الإنسان في 7 مجالات رئيسية، أبرزها: تطوير مهارات المستقبل، والتشجيع على الاستكشاف، والارتقاء بجودة الصحة، وتحفيز القوة الخضراء.

وتحدثت عن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «وزارة اللا مستحيل»، وهي وزارة افتراضية تشكل منظومة عمل جديدة في حكومة دولة الإمارات، كما تحدثت عن برنامج دبلوم الابتكار الحكومي الأول من نوعه على مستوى العالم الذي أطلق عام 2015، بهدف بناء جيل من الكوادر الوطنية من قادة الابتكار في الحكومة.

أفضل الممارسات

وهدفت قمة «غوف إنسايدر لايف 2019» إلى مناقشة آليات تقديم الخدمات الحكومية وطرق تطويرها، والاطلاع على أفضل التجارب.