فوز 5 طلاب من «روشستر» في مسابقة اختراق الشبكات العالمية

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

فاز 5 من طلبة جامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي، في الدورة الخامسة للمسابقة العالمية لاختراق الشبكات التي تنظمها جامعة روشستر الأم في أمريكا، والتي تهدف إلى تزويد الطلبة بالمهارات والخبرات الكافية لتوفير نظم وأمن حماية الشبكات.

وأوضح الدكتور يوسف العساف رئيس الجامعة أن هذه تعتبر المرة الأولى التي يتقرر فيها إقامة المسابقة خارج الولايات المتحدة، حيث استضافتها جامعة روشستر بدبي أخيرا، بهدف تدريب الطلبة وتسليحهم بالقدرات اللازمة للتقدم خلال مسيرتهم العلمية وتشجيعهم على الانخراط في النشاطات العلمية اللامنهجية التي تساعدهم مستقبلاً على الانخراط في سوق العمل.

وأضاف أن المسابقة تهيئ للطلبة بيئة تحاكي الواقع، وتتضمن اختبار اختراق تطبيقات الويب واكتشاف الثغرات فيها وفحص الشبكات واكتشاف الثغرات فيها.