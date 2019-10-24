190 ألف معاملة منجزة لـ «السلامة الغذائية»

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية نحو 180.950 معاملة للجمهور عبر منظومة خدماتها المقدمة من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني ومراكز خدمة المتعاملين التابعة لها والموزعة على كل مناطق إمارة أبوظبي، وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي عدد المعاملات التي أنجزتها الهيئة عبر التطبيق الذكي والخدمات الإلكترونية نحو 132,213 معاملة بنسبة 73% من إجمالي المعاملات التي تم تنفيذها، فيما بلغ عدد الخدمات التي تم تقديمها بشكل مباشر قرابة 49 ألف معاملة بنسبة 27% من إجمالي الخدمات.

واستحوذت الخدمات المقدمة لمربي الثروة الحيوانية والخدمات الزراعية المقدمة للمزارعين على ما يقارب 97% من إجمالي الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وتقدم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 52 خدمة مصنفة ضمن ثلاث فئات، تخدم الأولى قطاع الزراعة وأصحاب المزارع، بينما تخدم الثانية أصحاب العزب ومربي الثروة الحيوانية، في حين تغطي الفئة الثالثة من الخدمات المنشآت الغذائية العاملة في إمارة أبوظبي ومتداولي الغذاء من خلال إصدار التصاريح والشهادات اللازمة لمزاولة الأنشطة الغذائية، بهدف تعزيز معايير السلامة الغذائية وجودة الغذاء في الإمارة.

وفي سياق متصل، كشفت الهيئة عن تلقيها 1,478 طلباً من المجتمع عبر مركز اتصال حكومة أبوظبي خلال الربع الثالث من العام الحالي، توزعت ما بين البلاغات الغذائية والزراعية والمعلومات العامة وطلب خدمة وثناء ومقترحات إضافة إلى الشكاوى، إذ تركز ما يزيد على 85% منها في البلاغات المختلفة والمعلومات وطلبات الخدمات، وقد تلقّى المركز ما يقارب من 91% من الطلبات عبر الهاتف المتحرك، فيما توزعت الطلبات الأخرى ما بين البريد الإلكتروني والقنوات الأخرى التي يوفرها مركز الاتصال.