يوم مفتوح لاستقبال طلاب برنامج سفراء الضيافة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أجرى المعهد السويسري لإدارة الفنادق والسياحة يوماً مفتوحاً، لاستقبال طلاب برنامج سفراء الضيافة الخاص بالمواطنين، وذلك في خطوة تدعم تشجيع الجيل الصاعد من المواطنين على استلام مناصب إدارية في مجال الفنادق والسياحة. وتم انعقاد اليوم المفتوح في فندق والدورف أستوريا رأس الخيمة، حيث أسهمت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحية في جمع أشهر الفنادق العالمية مثل فندق ريتز كارلتون رأس الخيمة ومنتجع وسبا جزيرة المرجان، إضافة إلى مجموعة هيلتون ومن بينها فندق دبل تري باي هيلتون.

وقالت جوديت توث مديرة الأعمال للمعهد السويسري لإدارة الفنادق والسياحة: «نقرّ بامتناننا لمركز التوطين التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين في رأس الخيمة، لدعمهم المستمر لطلاب برنامج سفراء الضيافة، كما نشكر أيضاً سياحة رأس الخيمة على دعمهم في التنسيق ليوم التوظيف المفتوح للطلاب الإماراتيين».