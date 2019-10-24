«سفراء شباب الإمارات» يمثل الدولة في المهرجان الآسيوي والأفريقي

المصدر: بكين - وام

شارك خريجو برنامج «سفراء شباب الإمارات» - ممثلاً للدولة - في مهرجان الشباب الآسيوي والأفريقي الذي أقيم للسنة الرابعة في العاصمة الصينية «بكين» تحت عنوان «التضامن، الصداقة، والتعاون» بتنظيم من «اتحاد شباب عموم الصين» و«اللجنة المركزية لرابطة الشباب الشيوعي» وبحضور أكثر من 350 شاباً وشابة يمثلون 69 دولة.

كما شارك الوفد الشبابي في «ملتقى الشباب الآسيوي والأفريقي لريادة الأعمال» و«معرض تعاون شركاء الشباب الآسيوي والأفريقي» فيما يعد المهرجان فرصة للالتقاء والتعارف بين الشعوب الأفريقية والآسيوية بهدف تدعيم أواصل الصداقة والسلام.

وزار الوفد العديد من المعالم الرئيسية منها سور الصين العظيم والمدينة المحرمة إضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من الجامعات والشركات الصناعية الرائدة.

وقال سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب إن هذه المشاركة تأتي ضمن المبادرة العالمية لشباب الإمارات والتي تهدف إلى تعزيز دور الشباب عالمياً بالتعريف بقيم وثقافة دولة الإمارات، وتجربتها الحضارية في التسامح والتعايش وبناء الإنسان واستعراض سياسة تمكين شباب الإمارات.

وأضاف النظري أن المبادرة العالمية لشباب الإمارات تعزز دور الشباب في تحقيق الريادة، من خلال نقل خبراتهم للعالم، وتبني جيلاً مطّلعاً على أهم القطاعات عالمياً.