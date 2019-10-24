عيسى بن حيدر: قيم متأصلة في نفوس الإماراتيين

المصدر: دبي- ميرفت عبد الحميد

أكد المحامي عيسى بن حيدر أن المميزات التي أكد عليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الشخصية الإماراتية التي نريدها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنما متأصلة في الشعب الإماراتي، الذي تعلم من قيادته الرشيدة الصفات الطيبة وكرم الأخلاق والمعاملة الحسنة، كما أن ديننا الحنيف، حث عليها، سواء في كتاب الله العزيز، وفي سنة نبيه الكريم، حيث لخصت مبدأ الدين المعاملة.

وأشار إلى أن الدين هو المعاملة، لا سيما إذا تطلب الأمر أن يوصل الفرد منا رسائل للمجتمع، والتي تتطلب أن تستند على قواعد متينة من الأدلة والبراهين، جنباً إلى جنب حسن الخلق والأسلوب الراقي في إيصال هذه الرسائل، مؤكداً أن هذه الصفات تجنب المغرد والمجتمع أيضاً المغالطات، سواء السلوكية أو الدينية، أو حتى العلمية وغيرها.