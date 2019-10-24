محمد بن زايد يزور خلفان مطر الرميثي

المصدر: وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، خلفان مطر الرميثي في منطقة البطين بأبوظبي.

واطمأن سموه على صحته، متمنياً له موفور الصحة والعافية والشفاء العاجل.

واستذكر سموه ــ خلال حديثه مع الرميثي وأفراد أسرته ــ مسيرة عطائه الزاخرة، التي استمرت عقوداً من الزمن في خدمة وطنه ومجتمعه بإخلاص وأمانة ومحبة وولاء في مختلف المواقع والمهام.. مشيراً إلى أن خلفان الرميثي أحد رجال الوطن الأوفياء الذين رافقوا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وعاصرو ا قيم زايد ومبادئه في حب الخير وبناء الوطن وخدمته.

رافق سموه خلال الزيارة سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.