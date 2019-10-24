قرقاش يؤكد لـ"علييف" حرص الإمارات على توطيد العلاقات مع أذربيجان

المصدر: وام

استقبل الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان أمس معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على هامش مشاركة معاليه في قمة مؤتمر دول عدم الانحياز المنعقدة في باكو، مترئسا وفد الدولة، وبحث معه في سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وأذربيجان.

ونقل معالي الدكتور أنور قرقاش تحيات قيادة الإمارات الى الرئيس الأذربيجاني، وأكد حرصها على تمتين العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، وعلى دفع التعاون بين البلدين الصديقين قدما في مختلف المجالات.

وتناول اللقاء، بحث العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، وأولوية تعزيز الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، عبّر الرئيس الأذربيجاني عن تقديره للعلاقات الثنائية، وثمّن نموذج الإمارات التنموي.