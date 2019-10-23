آلية تطبيق خفض المخالفات المرورية بشرطة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

قال المقدم محمد عبدالله علاي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة: إن قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والقاضي بخفض قيمة الغرامات المرورية على المركبات المخالفة لقانون السير والمرور، بنسبة 50 % مع إلغاء النقاط المرورية المترتبة على هذه المخالفات، قد بدأ تنفيذه من قبل السلطات المختصة اعتباراً من تاريخ 22 أكتوبر 2019، و يستمر الخصم لمدة (3) أشهر وذلك حتى تاريخ 31 يناير 2020، ويشمل القرار المخالفات التي ترتبت من تاريخ 21 أكتوبر 2019م وما قبلها مع إلغاء كافة النقاط المرورية المترتبة عليها، مما يسهم في حل مشكلة تراكم المخالفات المرورية على كثير من المركبات وعدم تجديدها حتى الآن.

وأضاف أنه سوف يكون بإمكان المستفيدين من القرار سداد مخالفاتهم عبر مواقع تطبيق الخدمات الذكية، ومنها موقع وزارة الداخلية "moi"، والمواقع الأخرى التابعة للشرطة على مستوى الدولة، كما يمكن سداد المخالفات عن طريق أجهزة "سهل" المتوفرة في المراكز التجارية ومراكز الشرطة المختلفة، وهي (مركز خدمات المرور والترخيص، مركز البحيرة، واسط، الغرب، والصناعية، والذيد بالمنطقة الوسطى، وكلباء، وخورفكان، ودبا الحصن بالمنطقة الشرقية، إضافة للأجهزة المتوفرة بالجامعة الأمريكية ومركز المدينة الجامعية) وكذلك من خلال نوافذ الخدمة بمركز خدمات المرور والترخيص بجميع إمارات الدولة.

وأوضح المقدم علاي، أن القرار تضمن خفض قيمة المخالفات المرورية في الشارقة إلى 50% وإلغاء النقاط المرورية المترتبة عليها، إلى جانب الغاء مدة حجز المركبة الناتجة عن تلك المخالفات ماعدا المخالفات المشددة.

وحث مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، السائقين على الاستفادة من هذا القرار بتسديد المخالفات، وتسوية اوضاعهم القانونية، والالتزام بالقوانين المنظمة لعملية السير والمرور، لتفادي الوقوع في مثل هذه المخالفات مستقبلاً.