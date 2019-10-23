رئيس وزراء اليابان يستقبل هزاع بن زايد

المصدر: وام

استقبل معالي شينزو آبي رئيس وزراء اليابان في طوكيو اليوم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والوفد المرافق له.

ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهما لليابان مزيداً من التقدم والنماء.

من جانبه حمل رئيس وزراء اليابان سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

وبحث الجانبان خلال اللقاء - الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى اليابان - سبل تعزيز وتنمية علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين الإمارات واليابان في المجالات كافة.

كما تناول الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وتبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين الإمارات واليابان والحرص المستمر على تطويرها في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين.

من جانبه، رحب معالي شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني بزيارة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ومشاركته في مراسم تنصيب امبراطور اليابان، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في فتح آفاق أرحب من التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات.

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة المبعوث الخاص إلى اليابان ومعالي حمد مبارك الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للبترول وسعادة جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة اللواء الركن طيار ابراهيم ناصر العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي وسعادة خالد عمران العامري سفير الدولة لدى اليابان .