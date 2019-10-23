انطلاق مبادرة لطيفة بنت حمدان لرائدات التقنية

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

انطلقت المرحلة الأولى من مبادرة "الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم لرائدات التقنية"، والتي أطلقتها الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات بالتعاون مع شركة "غوغل" بهدف تدريب ألف امرأة خلال العام الجاري على مختلف المجالات التقنية.

ونظم نادي زعبيل للسيدات ورشا تدريبية للسيدات والعضوات بغرض رفع الوعي والكفاءة الفنية للمتدربات من خلال الدورات التدريبية وإكسابهن المهارات التقنية الخاصة بتطبيقات Google مثل Google Cloud، Google Assistant، G Suite Essentials، و Machine Learning.

وأكدت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات على أهمية تمكين المرأة في دولة الإمارات في كافة المجالات بما فيها مجال التكنولوجيا و تقنية المعلومات بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن مشاركة الجميع والابتكار والتكامل في القوى العاملة تجسيدا لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " ورؤية القيادة الحكيمة في الاعتماد على المرأة كشريك هام ورئيسي في مسيرة التنمية وكصانعة لأجيال المستقبل الذين تتواصل بسواعدهم مسيرة نماء وتطور الوطن على مختلف الأصعدة.

وأوضحت الشيخة لطيفة لـ"البيان" أن المبادرة التي نظمتها تحت رعايتها بالتعاون مع غوغل تهدف إلى خلق مجتمع داعم للمرأة، ويمكنها من التواصل مع بنات جنسها وتشجيعهن على تجسيد طموحاتهن على أرض الواقع، حيث انطلقت الورش بحلقة نقاشية شملت أربع نساء ناجحات ناقشن مسيرتهن في التغلب على أبرز العقبات في الحياة والعمل مستعرضات قصص نجاحهن.