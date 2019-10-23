2.5 مليون مستخدم للحافلات العامة بعجمان في 9 أشهر

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

بلغ إجمالي عدد الركاب الذين استخدموا حافلات النقل العام في إمارة عجمان عبر الخطوط الداخلية والخارجية، خلال الأشهر التسعة الماضية 2.512.224 راكباً، حيث بلغ عدد الرحلات في الخطوط الداخلية لإمارة عجمان 89.596 رحلة، وعدد الرحلات الخارجية 45.431 رحلة، ما يشير إلى نمو عدد المستخدمين لوسائل النقل العام في إمارة عجمان.

كما تم تحديث الأسطول الحالي لحافلات النقل العام بـ70 حافلة جديدة بتكلفة تصل إلى 40 مليون درهم بهدف مواكبة التطور العمراني والكثافة السكانية في الإمارة، إضافة إلى زيادة عدد خطوط النقل العام ووصولها إلى نسبة 65% من النطاق الجغرافي لمدينة عجمان في عام 2021.

وقال عمر لوتاه المدير التنفيذي لقطاع العمليات بمؤسسة المواصلات العامة في عجمان، لـ«البيان»: تجاوزنا الأعداد المستهدفة من نقل الركاب خلال العام الحالي ما يؤكد إقبال الجمهور على استخدام وسائل النقل العام في إمارة عجمان، ويعزز رؤية حكومة عجمان في تطوير قطاع النقل المستدام في الإمارة.

أسطول جديد

وكشف المدير التنفيذي لقطاع النقل العام بمؤسسة المواصلات العامة، عن تحديث الأسطول الحالي لحافلات النقل العام وشراء عدد 70 حافلة جديدة وتتميز الحافلات الجديدة براحة المقاعد، ومزودة بشاشة تبين الخطوط ومواعيد الوصول إضافة إلى توفير مقابس لشحن الهواتف المتحركة الخاصة بالركاب، وتعمل بمحركات حديثة قليلة الانبعاثات الكربونية وقليلة في استخدام الوقود، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة البيئة والمساهمة في الاستدامة.

وتابع: «تم إنجاز نسبة 80% من المحطة الدولية الجديدة للنقل العام والتي تقع على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد في عجمان والتي بلغت تكلفتها 11 مليون درهم ومن المتوقع افتتاحها مطلع العام المقبل، حيث تسهم المحطة الجديدة في توسع رقعة النقل العام وزيادة عدد الخطوط الداخلية والخارجية، إضافة إلى تخصيص خط خاص لنقل الركاب إلى موقع فعاليات إكسبوا دبي 2020، مؤكداً أهمية المشاركة في نجاح الحدث وتوفير خدمات النقل العام للجمهور الزائر والمقيمين في إمارة عجمان».

وأكد لوتاه أهمية دور قطاع النقل العام في الدولة في المساهمة في إنجاح الفعاليات العالمية والأحداث التي تستضيفها الدولة من مؤتمرات ومعارض وذلك لتعزيز التنافسية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن المحطة الجديدة للنقل العام بها العديد من الخدمات ووفرت بها المحال التجارية والمطاعم وشبكة خطوط ما بين المدن، موضحاً أنه تم أخيراً توقيع اتفاقية لنقل الركاب إلى مدينة أبوظبي، وأخرى لافتتاح خط جديد من عجمان إلى إمارة رأس الخيمة، مؤكداً أن هذا الأمر يأتي في إطار التوسع في خدمة النقل العام وتقديم خدمات تلبي كل احتياجات سكان إمارة عجمان.

تطوير الخدمات

وأفاد لوتاه بأن مؤسسة المواصلات العامة تعمل في تطوير وتحسين خدمات مركبات الأجرة العاملة في الإمارة وذلك بالتعاون مع شركات الامتياز التي لها الحق في نقل الركاب، لافتاً إلى أنه تم تحديث عدادات مركبات الأجرة وتبديلها بعدادات ذكية، كما سيتاح قريباً دفع قيمة الأجرة عن طريق بطاقة مسار لمركبات الأجرة.

وأشار إلى أن شبكة النقل العام الآن تغطي مساحة 45% من مدينة عجمان وهي المناطق الأكثر من حيث عدد الكثافة السكانية، ومن المتوقع في عام 2021 تغطية مساحة 65% من النطاق الجغرافي وذلك بتوفير خدمات النقل العام في المناطق السكنية الجديدة مثل المويهات والروضة ومدينة الإمارات على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد.

النقل البحري

وأكد لوتاه سعي المؤسسة في التوسع في النقل البحري وتشجيع القطاع السياحي في الإمارة وتوفير خدمات للسياح والأسر وبأسعار مناسبة للجميع، وتلبية احتياجات الجمهور وذلك عن طريق تقديم خدمات النقل البحري بمستويات مختلفة لتشجيع وجذب الجمهور لاستخدام العبرة في تنقلاتهم.