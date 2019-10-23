27 شركة معتمدة لمكافحة الآفات الصحية في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

يبلغ عدد الشركات المرخصة العاملة في مجال مكافحة الآفات الصحية في المساكن أو المحال التجارية، من قبل إدارة الصحة العامة بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان 27 شركة، وفقاً لآخر تحديث لقائمة الشركات المعتمدة حتى شهر أكتوبر الحالي، وحذرت الدائرة التعامل مع شركات وهمية غير مرخصة تعمل في مجال مكافحة الآفات الصحية ولا سيما التي تقوم بنشر إعلانات في الصحف التجارية الأسبوعية، مؤكدة خطورة استخدام مبيدات غير معتمدة على صحة وسلامة السكان.

وقال عبدالله التميمي، مدير إدارة الصحة العامة في دائرة البلدية والتخطيط لـ«البيان»: تبذل الدائرة جهوداً حثيثة في مجالات مختلفة لتدعيم أعمال مكافحة آفات الصحة العامة بالإمارة، تتمثل بمباشرة الدائرة لأعمال المكافحة لآفات الصحة العامة بالشوارع والمرافق الحكومية والساحات والحدائق العامة بالمناطق السكنية بالإضافة لتقديم الخدمات المجانية للمكافحة داخل المساكن، وذلك بنطاقات جغرافية محددة، باستخدام أحدث المعدات ومراعاة انتقاء المبيدات الأخف ضرراً وتأثيراً على البيئة.

مراقبة

وأفاد بأن الدائرة تقوم على مراقبة أعمال الشركات القائمة بتقديم خدمات مكافحة آفات الصحة العامة عن طريق عقود مبرمة لتغطية نطاقات جغرافية محددة، وفقاً لنظام تعهيد الخدمات لشركات خاصة بنطاقات جغرافية محددة لتقديم الخدمة بالمواقع الحكومية والعامة والساحات والطرق.

وذكر أنه يتم إلزام أصحاب الشركات بمراعاة توفير خدمة آمنة وفعالة لأعمال مكافحة آفات الصحة العامة بالمواقع الخاصة، ولذلك فإن الدائرة بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية تشرف على اعتماد نشاط مكافحة آفات الصحة العامة للشركات الخاصة وذلك باتباع حزمة من الاشتراطات لاعتماد النشاط بمرجعيتها من القوانين الاتحادية والأوامر المحلية المقننة لنشاط مكافحة آفات الصحة العامة، وتصدر إدارة الصحة العامة قائمة بأسماء شركات مكافحة آفات الصحة العامة المطابقة لاشتراطات الاعتمادات، ويتم التحديث عليها بشكل دوري بإضافة شركات جديدة أو حذف شركات مخالفة للاشتراطات.

جهود

وحول جهود وخطط الدائرة في مجال ضبط الشركات الوهمية وغير المرخصة، وتعمل في مجال مكافحة آفات الصحة العامة، أكد التميمي أن الدائرة تبذل جهداً كبيراً بهذا المجال وقد تم إجراء تنسيق مع بلديات الإمارات المجاورة للتعاون في ضبط نشاط شركات مكافحة آفات الصحة العامة المرخصة من إمارة لأخرى، وذلك وفقاً لنطاق الدائرة الاقتصادية المرخص بها النشاط، كما تم إجراء تنسيق مع بلدية دبي- قسم مكافحة آفات الصحة العامة ومع بعض الصحف لتقنين إعلانات خدمات مكافحة آفات الصحة العامة، بحيث لا يتم الإعلان ما لم يتوفر تصريح معتمد من قسم مكافحة آفات الصحة العامة بإدارة الصحة العامة بدائرة البلدية والتخطيط- عجمان.

تحذير

وحذر من الإعلانات غير المصرحة لنشاط مكافحة آفات الصحة العامة، وتوجد مخالفات لذلك ويمنع الإعلان بصفة شخصية نسبة لوجوب مطابقة اشتراطات النشاط قبل تقديم أي خدمات، ويتضمن ذلك وجوب اجتياز تقييم خاص بعلوم مكافحة آفات الصحة العامة، ويتضمن اختبار الخبرة العملية.

وحول العقوبة التي تطبق في حال ضبط شركة وهمية تعمل في مجال مكافحة آفات الصحة العامة، أفاد بأن حالياً لعقوبة ممارسة نشاط وهمى لمكافحة آفات الصحة العامة يتم إصدار مخالفة تبلغ 50 ألف درهم لمخالفة القانون الاتحادي لتداول المبيدات ومصادرة المنقولات، بما فيها السيارة المستخدمة، وذلك وفقاً لبنود الأمر المحلى رقم 1 لعام 2015.