«الإمارات للفضاء» تشارك في «مؤتمر الملاحة» بواشنطن

المصدر: واشنطن - وام

تشارك وكالة الإمارات للفضاء من خلال وفد رفيع المستوى برئاسة معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس الإدارة، في فعاليات الدورة الـ 70 من المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية الذي تستضيفه واشنطن، بدءاً من امس، ويستمر حتى 25 أكتوبر الجاري تحت عنوان «الفضاء: قوة الماضي.. وعد المستقبل».

استقطاب

ويعتبر المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية بالتزامن مع الذكرى السنوية الخمسين لصعود أول إنسان على سطح القمر من بين أكبر وأهم الفعاليات ضمن قطاع الفضاء العالمي، حيث يستقطب هذا العام قادة المنظمات والوكالات الفضائية العالمية وصناع القرار على مستوى العالم إلى جانب ممثلين عن أبرز المؤسسات والهيئات الأكاديمية والطلاب للاحتفاء بالخطوة العظيمة في تاريخ البشرية والإنجازات والشراكات الدولية في مجال استكشاف الفضاء.

وتهدف الوكالة من خلال المشاركة هذا العام إلى تعزيز صلاتها مع مجتمع الفضاء الدولي ومختلف الوكالات الفضائية العالمية، إضافة إلى إبراز دور وإنجازات الإمارات العربية المتحدة وأثرها في علوم الفضاء والتكنولوجيا والتأكيد على التزام الإمارات بدعم نمو قطاع الفضاء في العالم، كما سيقدم فريق من مهندسي الوكالة 14 ورقة أكاديمية بحثية تسلط الضوء على تجارب قطاع الفضاء الوطني، خاصة فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 وخطة الاستثمار الفضائي وقانون الفضاء الجديد.

وأكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، أهمية مشاركة وكالة الإمارات للفضاء في هذا المؤتمر المرموق والتعريف بأحدث مستجدات القطاع الوطني وما توصل إليه مجتمع البحث العلمي المحلي، مشيرا إلى أن المشاركة في هذا التجمع العالمي تنسجم مع استراتيجية الوكالة في تعزيز الشراكات مع أهم المنظمات والهيئات الدولية بما يدعم قطاع الفضاء الوطني بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية التي ستنعكس بشكل إيجابي في المشاريع الحالية والمستقبلية.

من جانبه قال الدكتور محمد ناصر الأحبابي مدير عام الوكالة «إن مشاركة وكالة الإمارات للفضاء في الدورة الـ 70 من المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية تؤكد التزامنا بدعم نمو قطاع الفضاء في العالم وحرصنا على تعزيز شراكاتنا الدولية بهدف تبادل المعرفة والخبرة، وهو فرصة سنتمكن من خلالها من مشاركة تجربتنا مع خبراء وصناع قرار دوليين».

تغطية

يشار إلى أن المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية يغطي مختلف المجالات والمواضيع المتعلقة بالقطاع مثل استكشاف الفضاء والتعليم والتشريعات، حيث يستعرض الاتجاهات المستقبلية الأكاديمية والتطورات الصناعية، فضلاً عن كونه منصة متميزة لتشكيل الصلات وتعزيز العلاقات بين مختلف الجهات المشاركة.

وتأتي مشاركة وكالة الإمارات للفضاء في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية لعام 2019 عقب اختيار دولة الإمارات لاستضافة الدورة 71 من المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في العام المقبل، حيث سيعقد في دبي، ما يعكس حضور الدولة كلاعب أساسي في قطاع الفضاء العالمي.