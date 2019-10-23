محاكم دبي تناقش تحقيق أهدافها الاستراتيجية

المصدر: دبي- البيان

عقد طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، اجتماعاً تنسيقياً مع أعضاء المجلس القيادي للتطوير والإبداع المؤسسي بالدائرة، لمناقشة عدد من المحاور، منها المحررات الإلكترونية، تحدي بيانات المدينة، والوقوف على نتائج عمل فريق التسامح، إلى جانب تقييم الجيل الرابع دورة 2020، والسداد عبر المنافذ، للوصول إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة وهي «محاكم رائدة متميزة عالمياً».

جهود

وأكد طارش المنصوري أن محاكم دبي تؤمن بضرورة توحيد الجهود لتحقيق التوجهات العامة لدولة الإمارات وتوجه إمارة دبي بشكل خاص والمنبثقة من خطة حكومة دبي الاستراتيجية حتى عام 2021، وذلك لتعزيز القدرات التنافسية في الدولة، فيما يتعلق بعمل المحاكم.

كما عرض على مدير عام محاكم دبي ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من العام الجاري ومراجعة الرؤية والرسالة والقيم والأهداف والإجراءات المستقبلية، واستعراض أهم التوجهات الاستراتيجية ودورها في تنظيم الأعمال القضائية والإدارية على السواء، وتحديد أهم نقاط القوة في أداء المحاكم ونقاط الضعف والفرص المتاحة للتطور والارتقاء والمخاطر التي نتوقعها.