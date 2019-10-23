بلدية دبي توعّي 5 آلاف طالب في سلامة الغذاء

المصدر: دبي - البيان

نظمت بلدية دبي باقة متنوعة من الفعاليات التوعوية في مجال سلامة الغذاء تزامناً مع يوم الغذاء العالمي، وتستمر الفعاليات حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك بهدف نشر الوعي حول تبني الأنماط الغذائية الصحية ونشر مفاهيم السلامة الغذائية بين مختلف فئات المجتمع وخصوصاً طلبة المدارس.

وتضمنت الفعاليات إطلاق حملة «الفريق الصحي للمدارس» والتي تستهدف 5000 طالب وطالبة في مختلف المدارس بإمارة دبي، يتم من خلالها رفع الوعي لدى أطفال المدارس حول أهمية غسل أيديهم خصوصاً قبل وبعد تناول الطعام، وتهدف هذه الحملة إلى إلهام الأطفال ليعيشوا حياة صحية وآمنة.

واحتفلت بلدية دبي بيوم الغذاء العالمي مع أكثر من 120 مدرسة من جميع أنحاء الإمارة، كما نظمت الدائرة مسابقة تحت عنوان (وجبات صحية من أجل عالم خالٍ من الجوع)، والتي شهدت مشاركة أكثر من 400 مشارك من مختلف الفئات العمرية وشجعت هذه المسابقة الطلاب على استخدام خيالهم وإعداد ملصق يوضح أفكارهم حول الإجراءات التي يجب اتخاذها لإتاحة وجبات غذائية صحية للجميع.

وتجدر الإشارة إلى أن البلدية تقوم حالياً بتطبيق دليل التغذية المدرسية والذي يعرّف الجمهور وموردي الأغذية بالمدارس بأساليب التحكم في حجم الحصص الغذائية، ويشجّع على الحد من السكريات والدهون في الأغذية المقدمة للأطفال، ويسلّط الضوء على أهمية توفير الخضراوات والفواكه أو منتجات الألبان بصورة منتظمة واتباع إرشادات السلامة الغذائية أثناء تحضير وتقديم الأغذية، فضلاً عن قيام البلدية بتنظيم مجموعة من الفعاليات الهادفة إلى تعزيز تناول الغذاء الصحي.