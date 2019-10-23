لجنتا «إدارة الانتخابات» و«الأنظمة الذكية» تبحثان الارتقاء بالأداء

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت لجنة إدارة الانتخابات ولجنة الأنظمة الذكية الاجتماع الأول بعد الانتهاء من عمليات التصويت التي شهدت مشاركة كبيرة من الناخبين، وذلك ضمن السعي للبحث عن الأدوات والوسائل التي تسهم في الارتقاء بالأداء ومواصلة تحقيق التميز.

وبحث فريقا اللجنتين خلال الاجتماع التقرير الخاص بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، كما تم مناقشة الأدوات والأفكار التي تسهم في مواصلة مسيرة النجاح التي تم تحقيقها في هذه الدورة والدورات الانتخابية الثلاث الماضية وآفاق التحسين والتطوير المستمرين لتنفيذ عمليات انتخابية وفق أرقى المعايير وبما يتناسب مع المكانة التي تحتلها دولة الإمارات.

وقال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات: «النجاح الذي تحقق في انتخابات 2019 نتيجة تضافر جميع الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من قبل جميع فرق العمل واللجان التي بذلت جهداً مضافاً لضمان السير الأفضل في جميع مراحل العملية الانتخابية وفي جميع الإمارات».

وبيّن أن مواصلة النجاح ومواكبة تطلعات وتوجيهات قيادة الإمارات الرشيدة في تحقيق التميز والريادة في جميع المجالات تتطلب العمل المستمر للخروج بالأفكار والمبادرات المبتكرة.