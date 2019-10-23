217 طلباً للترشح في انتخابات «استشاري الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أن أعداد المرشحين الذين تقدموا بطلبات ترشيحهم لانتخابات المجلس بلغ 217، من بينهم 43 امرأة تقدمن بأوراق ترشحهن.

جاء ذلك بعد أن أسدل الستار مساء أمس على مرحلة تسجيل المرشحين والتي تواصلت على مدى ثلاثة أيام بعد أن شهدت توافد أعداد كبيرة للتسجيل في مقرات الدوائر الانتخابية التسع في إمارة الشارقة وتقديم أوراقهم إلى لجان الدوائر الانتخابية في كل من مدينتي الشارقة والذيد، ومناطق الحمرية والبطائح ومليحة والمدام، ومدن خورفكان وكلباء ودبا الحصن.

وتقدم للترشح في كل من الشارقة: 81 (الذكور 63 - الإناث 18)، والحمرية: 6 (الذكور 4 - الإناث 2)، والذيد: 13 جميعهم ذكور، والبطائح: 6 (الذكور 5 - الإناث 1)، وخورفكان: 42 (الذكور 35 -الإناث 7)، وكلباء: 25 (الذكور 17 - الإناث 8)، والمدام: 12 (الذكور 11 - الإناث 1)، ودبا الحصن: 20 (الذكور 14 - الإناث 6)، والمليحة: 12 جميعهم من الذكور.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اليوم اجتماعها برئاسة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس اللجنة، لدراسة الطلبات المقدمة للترشح لانتخابات المجلس للعام الجاري 2019 ومطابقة استيفائها للشروط.

وسيتم الإعلان عن قائمة المرشحين الأولية الأحد المقبل بتاريخ 27 أكتوبر ويخصص 28 و29 أكتوبر لتقديم طلبات الاعتراض على المرشحين، فيما يخصص 30 أكتوبر لرد اللجنة العليا على الاعتراضات، و31 أكتوبر للإعلان عن قائمة المرشحين النهائية.