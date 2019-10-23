«دبي للأمن الإلكتروني» يشارك في لجنة تقييم جائزة أفضل فكرة بحثية بالأمن الرقمي

المصدر: دبي - البيان

في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مؤتمر الأمن الرقمي العالمي «هاك إن ذي بوكس+ الأسبوع السيبراني»، انضم مركز دبي للأمن الإلكتروني إلى لجنة التقييم المشتركة لتقديم جائزة بقيمة 1.5 مليون دولار لأفضل فكرة بحثية في الأمن الرقمي، وإعلان الفائزين في مسابقة «هاك إن ذي بوكس» للذكاء الاصطناعي، التي مثلت ختام فعاليات المؤتمر الذي استمر لستة أيام في مدينة أبوظبي الأسبوع الماضي.

وقد تولت الدكتورة بشرى البلوشي مديرة الأبحاث والابتكار بمركز دبي للأمن الإلكتروني، قيادة لجنة التقييم وشاركت في العديد من ورش العمل والندوات أثناء فعاليات مؤتمر «هاك إن ذي بوكس + الأسبوع السيبراني».

وقد أشارت د. بشرى إلى أن «مشاركة مركز دبي للأمن الإلكتروني في لجنة التقييم نابعة من استراتيجية المركز المتمثلة في عقد شراكات استراتيجية مع شبكة من أبرز المؤتمرات والمنتديات العالمية الرائدة في مجال الأمن الإلكتروني، والتي تفتح المجال أمام مثل هذه المسابقات الهادفة إلى زيادة الوعي العام بشأن المخاطر الأمنية، والدور الجوهري الذي يلعبه الأمن في العصر الرقمي، وكذلك تلبية الطلب المتزايد في السوق على التعليم والتدريب الرقمي».

وتضمن تحدي الذكاء الاصطناعي على جائزة قدرها 100 ألف دولار أمريكي لمواجهة أحد البرمجيات الخبيثة، واختبار اختراق لهواة مجال التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، وقد تشارك المركز الأول في الجائزة فائزان هما الفريق (مالواريو) والفريق (بيسديوس)، وقد أضافت الدكتورة بشرى البلوشي: «إن هذه الفعاليات والمؤتمرات هي ما يساعدنا على إحراز التقدم في تحقيق جهود حكومة دبي، وتنفيذ الخطط والمبادرات التي تضعها والهادفة إلى التعامل مع تحديات الأمن الإلكتروني، وبناء فضاء سيبراني آمن ومرن لمدينة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بأكملها».