«حماية الدولي» يطلق مسابقتين للتوعية بأضرار المخدرات

المصدر: دبي - البيان

أطلق مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، مسابقتين توعويتين، الأولى بعنوان «حماية كليب»، وتستهدف طلبة الجامعات والمعاهد والكليات من جميع الجنسيات، إضافة إلى طلبة شرطة دبي المبتعثين، والثانية بعنوان «حماية ميديا» لتكريم الإعلاميين والمؤثرين المُتميزين ممن سيسهمون بفاعلية في إيصال رسائل «حماية كليب» للمجتمع وإثراء الفضاء الرقمي بمحتوى توعوي هادف، لتتجاوز بذلك القيمة الإجمالية للجائزتين الـ160 ألف درهم.

وجاء الإعلان عن المسابقتين خلال مؤتمر صحفي أقيم في «ريل سينما دبي مول»، بحضور العقيد خالد بن مويزة مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإنابة، والعقيد عبد الله الخياط مدير مركز حماية الدولي، والمقدم محمد خليفة بن صبيح السويدي، مدير إدارة العلاقات المجتمعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعائشة المهيري، عضو لجنة تحكيم جائزة «حماية كليب».

وتسعى مسابقة «حماية كليب» التي تحظى بإشراف «جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي» إلى ترسيخ مكانة دبي منصة عالمية لأفضل العقول والمواهب الشابة والطاقات الواعدة، من خلال استثمار إبداعاتهم في تعزيز الأمن وحماية المجتمع، عبر تشجيع الابتكار في أربعة محاور تنافسية، تتضمن التوعية حول سوء استعمال العقاقير الطبية النفسية، ودور الأسرة في الوقاية من المخدرات، وكيفية تفادي الابتزاز ومعالجة التنمر الإلكتروني، والوقاية من إدمان الإنترنت.

وسيبدأ استقبال المشاركات في الجائزتين خلال الفترة 1-15 ديسمبر المقبل على الموقع الإلكتروني لمركز حماية الدولي، على أن يتم الإعلان عن النتائج مطلع فبراير 2020.

آفاق جديدة

وأكد العقيد عبد الله الخياط مدير مركز حماية الدولي، أن جائزة «حماية كليب» تجسد دفعة قوية باتجاه تفعيل دور الشباب في مواجهة إدمان المخدرات والإنترنت والتنمر الإلكتروني، وإشراكهم في مرحلة عمرية مبكرة في التفكير الهادف لاستحداث حلول ناجعة تسهم في التغلب على التحديات التي تواجه العالم بسبب إدمان «السموم».

وقال: تتبنّى دولة الإمارات رؤية مستقبلية ترتكز على توظيف التكنولوجيا المتقدمة لمواجهة التغيرات المتسارعة والتحديات التي تنطوي عليها، والإدمان، السرطان الذي يفتك بالشباب والمجتمعات.

«حماية ميديا»

وحول جائزة «حماية ميديا» أكد مدير مركز حماية الدولي أن مواجهة إدمان المخدرات تتطلب تكاتف جهود وسائل الإعلام والمؤثرين لنشر التوعية بإبداع، وعلى نطاق واسع، موضحاً أن الإعلاميين والمؤثرين سيتنافسون ضمن خمس فئات، هي: أفضل تغطية صحفية باللغة العربية، وأفضل تغطية صحفية باللغة الإنجليزية، وأفضل تغطية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأفضل تقرير تلفزيوني، وأفضل تفاعل لمؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي.

محاور «حماية كليب»

وحول محاور جائزة «حماية كليب»، قال المقدم محمد خليفة بن صبيح السويدي، مدير إدارة العلاقات المجتمعية في شرطة دبي: يتناول المحور الأول الوقاية من إساءة استعمال العقاقير الطبية النفسية، أما المحور الثاني فيتطرق إلى دور الأسرة في الوقاية من المخدرات، وهنا لا بد من الإضاءة على أهمية دور الأسرة في حماية أبنائهم ووقايتهم من خطر المخدرات سواء في العمل على إبعادهم عنها، أو في السعي نحو طلب العلاج لهم من الجهات المختصة وفق نص المادة (43) من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

في حين يتناول المحور الثالث الوقاية من الابتزاز والتنمر الإلكتروني، ويركز المحور الرابع على الوقاية من إدمان الإنترنت، الذي سجلته المؤسسات المعنية بالصحة والأمراض النفسية كأحد الأمراض النفسية الجديدة التي يجب حماية أفراد المجتمع منها.

شروط

قالت عائشة المهيري، عضو لجنة تحكيم جائزة «حماية كليب»، حول الشروط والأحكام العامة للمسابقة: يجب أن يكون المتقدم طالباً في إحدى الجامعات أو المعاهد أو الكليات داخل الدولة، أو من المواطنين المبتعثين خارج الدولة، وأن يُذكر أصحاب المواد الأصلية في حال استخدام أية مواد أو مراجع متوفرة على الإنترنت أو أية أرشيفات أخرى، وأن تكون أعمال جميع الكليبات أعمالاً أصلية لأصحابها ومصنوعة خصيصاً لـ«حماية كليب».