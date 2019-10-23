الإمارات تقدم 419 مليون جرعة لأطفال باكستان ضد الشلل

المصدر: أبوظبي ــ وام

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نجحت حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال، في تقديم 418 مليوناً و956 ألفاً و226 جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال، لأكثر من 71 مليون طفل باكستاني تقل أعمارهم عن ٥ سنوات، وذلك من عام 2014 وحتى نهاية سبتمبر الماضي.

ويمثل ذلك ترجمة ميدانية لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الجهود العالمية الرامية للحد من انتشار الأوبئة والوقاية من التداعيات الصحية السلبية التي يعانيها الأطفال، وهي دليل على التزام الإمارات بالنهج والمبادئ الإنسانية لمساعدة الشعوب المحتاجة.

بدعم محمد بن زايد .. البشرية تقترب من انتصارها ضد شلل الأطفال

الإمارات تواصل مكافحة شلل الأطفال في باكستان بـ 419 مليون جرعة منذ 2014