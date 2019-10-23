محمد بن زايد: أصدق الأمنيات بعصر جديد من التقدم للشعب الياباني الصديق

المصدر: طوكيو - وام

نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، شارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، في المراسم الرسمية لتنصيب الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان الجديد، والتي جرت في القصر الإمبراطوري في العاصمة طوكيو.

ونقل سموه إلى الإمبراطور ناروهيتو تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم له بالتوفيق والخير في خدمة وطنه وشعبه ورفعته وتقدمه.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تدوينة عبر حساب أخبار سموه في «تويتر»: «خالص التهاني لجلالة الإمبراطور ناروهيتو بمناسبة تنصيبه إمبراطوراً لليابان، وأصدق الأمنيات بعصر جديد من التقدم والازدهار للشعب الياباني الصديق».

تعاون

وأعرب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليابان بما يعود على البلدين وشعبيهما الصديقين بالخير والنماء.. متمنياً لليابان وشعبها الصديق مزيداً من التطور والازدهار.

وقال سموه في تدوينتين عبر حسابه في «تويتر»: «بكل فخر واعتزاز ونيابة عن رئيس الدولة، حفظه الله، شهدنا مراسم تنصيب جلالة إمبراطور اليابان ناروهيتو، متمنين له ولشعب اليابان الصديق كل التوفيق والسداد.. تربطنا باليابان علاقات وثيقة عنوانها التعاون والمصالح المشتركة والإيمان العميق بالتنمية والتقدم سبيلاً للرخاء والازدهار».

وأضاف سموه: «التقينا تارو كونو وزير الدفاع الياباني، حيث تم بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وتأكيد ضرورة التصدي للتطرف والإرهاب وصون السلم والاستقرار في المنطقة والعالم بما يعزز السلم والأمن الدوليين».

مراسم

وكانت مراسم حفل التنصيب قد بدأت بوصول موكب إمبراطور اليابان إلى قاعة الدولة في القصر الرئاسي وبحضور ممثلي 195 دولة من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين وممثلي المنظمات الدولية، وحوالي 2500 من كبار الشخصيات المحلية والأجنبية الذين تمت دعوتهم للحفل.

وقد حضر مراسم التنصيب معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة المبعوث الخاص إلى اليابان، وخالد عمران العامري سفير الدولة لدى اليابان.

وقال الإمبراطور البالغ من العمر 59 عاماً من داخل العرش الإمبراطوري تاكاميكورا المغطى وارتفاعه 6.5 أمتار، في حفل يعادل التتويج: «أتعهد بأن أعمل وفقاً للدستور وأتحمل مسؤوليتي كرمز للدولة ووحدة شعب اليابان»، وأضاف الإمبراطور، الذي ارتدى ثوب «كوروزن نو غوهو»، وهو رداء برتقالي غامق بتصميم يعود تاريخه إلى القرن التاسع كان يرتديه الأباطرة في المناسبات الخاصة، إنه يتمنى دائماً السعادة للشعب والسلام للعالم، والاهتمام بالناس والوقوف إلى جانبهم.

وكانت الإمبراطورة ماساكو ترتدي كيمونو ذا طبقات وتجلس على العرش ميتشوداي بجوار عرش الإمبراطور.

وفي الحفل المعروف باسم «Sokuirei Seiden no gi» في قاعة سايدن الرسمية، الذي نُظم بعد نصف عام من صعود الإمبراطور إلى العرش، نقل رئيس الوزراء شينزو آبي التهاني من قاعة «ماتسو نو ما» الرسمية، وقال آبي «سوف نبذل قصارى جهدنا لخلق مستقبل سلمي مشرق يملؤه الأمل في اليابان، وحقبة يلتقي فيها الناس لتطوير ثقافة البلاد».

وبعد ذلك هتف رئيس الوزراء مرتدياً معطفاً رسمياً مع الضيوف ثلاثة هتافات بانزاي التي تتمنى طول العمر للإمبراطور (وبانزاي تعني حرفياً ألف سنة).

ودفعت الأمطار الغزيرة منذ الصباح وكالة البلاط الإمبراطوري إلى تقليل عدد المسؤولين بالزي الياباني التقليدي من حوالي 70 ونقلهم إلى داخل الممر من الفناء، حيث كان من المقرر أصلاً أن يصطفوا وهم يحملون السيوف والأقواس.

شعارات

وفي الحفل، تم تقديم اثنين من الشعارات الإمبراطورية - السيف الإمبراطوري والجوهرة - التي ورثها الإمبراطور في شهر مايو كدليل على صعوده إلى العرش، مع الأختام الرسمية والشخصية.

وفي وقت سابق، زار الإمبراطور والإمبراطورة، يرتديان رداء أبيض وكيمونو ذا طبقات بيضاء، على التوالي، ثلاث قاعات دينية داخل حرم القصر في وسط طوكيو.

وتم تشديد الإجراءات الأمنية مع نشر ما يصل إلى 26 ألف شرطي من جميع أنحاء اليابان من أجل حماية المراسم.

وتولّى الإمبراطور عرش الأقحوان في الأول من مايو، بعد يوم من تنحي والده البالغ من العمر 85 عاماً، الإمبراطور السابق أكيهيتو، كأول إمبراطور ياباني يقوم بذلك منذ حوالي 200 عام، ولم يحضر الإمبراطور السابق أكيهيتو والإمبراطورة السابقة ميتشيكو، فضلاً عن الأميرة يوريكو البالغة 96 عاماً، أرملة الأمير الراحل ميكاسا، الحفل الذي يُنظم كمناسبة رسمية.

واتبعت الطقوس أسلوب مراسم تنصيب الإمبراطور أكيهيتو السابق في عام 1990، وكذلك مراسم تنصيب الإمبراطور هيروهيتو، المعروف بعد وفاته باسم الإمبراطور شوا، الذي نظُم في كيوتو في عام 1928.

وتمتد طقوس توريث العرش في أقدم مملكة وراثية في العالم إلى أكثر من ألف سنة خلت.

وجعلت اليابان أمس عطلة وطنية للاحتفال مع الزوجين الإمبراطوريين اللذين كان من المقرر أن يبدآ عرضاً في سيارة مكشوفة في العاصمة بعد الحفل، ولكن تم تأجيل الحدث إلى 10 نوفمبر مراعاة لضحايا إعصار في وقت سابق من الشهر.

وفي الصباح، تجمع الناس على طول الشوارع تحت المطر لإلقاء نظرة على الزوجين الإمبراطوريين بينما كانا يتجهان بشكل منفصل إلى القصر الإمبراطوري وهما يلوحان من سيارتيهما على طول الطريق.