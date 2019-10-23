هزاع بن زايد ووزير الدفاع الياباني يؤكدان أهمية مكافحة الإرهاب

المصدر: طوكيو - وام

التقى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مقر إقامته في طوكيو تارو كونو وزير الدفاع الياباني.

وتم خلال اللقاء - الذي عقد في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى اليابان - بحث علاقات التعاون المشترك والصداقة بين دولة الإمارات واليابان.

قضايا

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية التصدي للتطرف ومكافحة الإرهاب وصون السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم بما يعزز السلم والأمن الدوليين.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء - عمق العلاقات التي تجمع بين دولة الإمارات واليابان، والحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة ومنها العسكرية والدفاعية.

من جانبه، رحب تارو كونو بسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مؤكداً أهمية الزيارة التي تعكس مدى متانة التعاون المشترك بين البلدين.

وأشاد بدور دولة الإمارات ومبادراتها لدعم جهود المجتمع الدولي لإحلال الاستقرار والسلام في أنحاء العالم.

حضور

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة المبعوث الخاص إلى اليابان، وحمد مبارك الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للبترول، وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، واللواء الركن طيار إبراهيم ناصر العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، والعقيد ركن سيف سعيد الحفيتي الملحق العسكري، وخالد عمران العامري سفير الدولة لدى اليابان.